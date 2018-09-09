「蜜餞阿嬤」悲慘故事遭踢爆造假 坐擁2棟房 兒是銀行襄理

2018-09-09 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕台南市一名65歲賣蜜餞的阿嬤自稱丈夫、婆婆重病在床，大兒子身亡，小兒子則因意外受傷，為了要撫養一家六口自己只好在街頭叫賣蜜餞維持家計。事情經過網媒報導後讓「蜜餞阿嬤」爆紅，讓不少愛心民眾前往購買蜜餞，但是這個故事最近竟遭網友踢爆「一切都是假的」。

有網友近日在臉書社團《麻豆人大集合》上表示，「蜜餞阿嬤」的婆婆已過世20多年，而阿嬤老公的身體其實還不錯，能自行行走、搬貨，而二兒子在一家銀行當襄理，小兒子也有工作，甚至孫子也有車，家境完全不是阿嬤所稱的悲慘困苦，同時，爆料網友也附上一段由里長偷偷錄下的「蜜餞阿嬤」丈夫正常行走的影片，表示實情與阿嬤口中所稱的故事根本完全不同。

在所有幫助過阿嬤的熱心民眾當中，有一位謝小姐5年來不停的幫助蜜餞阿嬤。事發之後傷透了心，昨（8）日在臉書自嘲當了「5年憨人」，表示為了幫阿嬤打好名聲，無償協助幫阿嬤包裝寄送、創造客源，甚至台南市所有的面交都由謝小姐親自送達，甚至在新聞曝光後，忙到讓自己的店都堆滿了待收送的蜜餞，「一切的一切，都只為了讓阿嬤多點收入，能有時間照顧家庭」。

謝小姐最後在得知實情後，樂觀表示「感謝老天！我終於解脫了」當這5年是上輩子欠阿嬤的債來安慰自己，也提醒自己「就算受傷，也不能忘記善良」。