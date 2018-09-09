給魚更給竿 北市社會局低收二代自立

2018-09-09 21:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕給魚更給竿，台北市社會局以提撥1:1培育金的方式鼓勵低收二代青年養成儲蓄習慣，累計自存款超過894萬元，上午舉辦成果發表會。參與計劃的學生吳孟靜不諱言一開始覺得很麻煩，光是負擔學費等支出就很吃力，卻還要每個月存一定金額，但回過頭來發現收穫很多。另一位學生賴郁佳感性說，原來她可以跟別人有一樣的起跑點。

台北市社會局為協助低收入戶二代青年脫貧自立，自2015年7月至2018年6月期間，推動為期三年的反轉未來專案，提供自我探索、人際溝通、職涯發展、理財等多元免費課程，並以提撥1:1培育金的方式，鼓勵青少年養成儲蓄習慣，累計自存款超過894萬元。

賴郁佳今年剛自輔仁大學畢業，因母親一度生病，家裡只靠父親的收入維持生計，考慮到她和姊姊都唸私立學校，經濟壓力大，她努力打工、兼家教。賴郁佳大方坦言，每個月20號到30號這期間，學校薪資還沒下來，面對月存3000元的壓力，讓她偶而還是要拜託家人伸援手，否則真的很痛苦。

談到在這三年參與社會局「反轉未來-青年培力希望發展帳戶專案」，她笑說沒有想過放棄，因為知道可以得到更多，例如她上學期就因此有能力到上海復旦大學交換了約5個月，計劃開設的課程也讓她更懂得調適自己的心境，看到未來希望，「原來我是這樣的身份 也可以跟別人有一樣的起跑點。」

一身黝黑肌膚的吳孟靜則端著開朗笑容分享，起初覺得很麻煩，從國中就開始打工負擔自己的學費等支出，若參加專案等於增加每個月還要額外撥出3000元的壓力，看在有不少課程的份上就試試看。

吳孟靜說，雖然沒有為此縮衣節食，回過頭來看覺得收穫很多，以前不會去思考未來要怎麼辦，就是為了賺金錢不斷單純付出勞力，但因這筆錢只能用在對就業或課業有幫助的事情，於是考取救生員和游泳教練執照，讓她不再只是用勞力賺錢，而是多了一份專業。