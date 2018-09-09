疫病》中市登革熱疫情再傳6例 總計56例 6人住院中

2018-09-09 17:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市登革熱疫情今日再增6例，目前累積56例，其中50人已康復，6人住院治療中；台中市衛生局呼籲民眾配合市府各項防疫措施，積極清除孳生源及查檢居家積水容器，阻絕本土疫情蔓延。

台中市衛生局指出，新增確定病例，分別為南區德義里2例，霧峰區萬豐里、太平區新光里、北區錦洲里及大里區祥興里各1例。

因應大里區、太平區及南區等登革熱本土疫情熱區，市府防疫團隊將再進一步推動家戶強制地毯式孳生源檢查暨緊急噴藥工作，盼將病媒蚊密度大幅降低，減低登革熱疫情傳播風險。

衛生局強調，登革熱疫情一定可以控制，請民眾配合市府各項防疫措施，積極清除孳生源及查檢居家積水容器；近日不時有雨，請民眾務必多加留意屋簷排水槽、水溝、花瓶、各式底盤、旗竿插座、帆布、輪胎等積水，即時清除積水容器避免病媒蚊孳生；包括環保及衛生單位將持續不定期抽查列管孳生源場域，如發現積水孳生病媒蚊將依法開單告發。

此外，近來又有網路造謠傳言指傳出現致死的病例，衛生局指出，已移由警方偵辦，鎖定可能行為人，一旦查出對象，後續將依傳染病防治法規定，散布有關傳染病疫情的謠言，或者傳播不實流行疫情消息者，最高可罰50萬元；另外，依社會秩序維護法規定，另得處3日以下拘留或3萬塊以下罰鍰。