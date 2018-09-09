豪雨沖刷 基隆新西街民宅坍塌下陷 火速拆除

豪雨沖刷，基隆市新西街207巷民宅一樓坍塌變型下陷；市政府已經下令拆除增違建部分。（記者俞肇福攝）

2018-09-09 17:30

首次上稿 17:23

更新時間 17:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕豪雨從昨天傍晚起肆虐基隆，其中位在新西街207巷上的一處民宅，疑似不堪大雨夾帶泥流的沖刷，今天下午約3點增建的房屋呈V字型坍塌下陷，市長林右昌趕往視察，初步指示盡快拆除變形的部分，以防止房屋坍塌傷人。塌陷的建築也趁雨勢停歇，傍晚5點25分開始拆除。

林右昌指示，請住戶先行遷移，市府要盡快拆除，以防災害擴大，如果住戶投宿旅館，市府再給予貼補。

因基隆地區仍位於鋒面系統尾端，今天天氣相當不穩定，從上午7時許，基隆又開始下起大雨，而中山區的復興路水淹到膝蓋；而新西街207巷民宅旁因為上方雨水夾雜泥沙沿著巷道沖刷而下，出現驚人的黃泥瀑布，泥水漫流掩蓋馬路成了急流，還沖進民宅，而附近新西街的這間民宅疑似不耐豪雨沖刷，整棟樓房竟塌陷。

林右昌得知後，下午4點趕到現場，與市府相關單位前往現場會勘，初步將拆除坍塌部分；由秘書長李銅城親自坐鎮拆除，現場由工務處長張元良指揮拆除作業，以免災情擴大。

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