「現代版王昭君」 苗縣16新住民姊妹撐家助人獲表揚

苗栗縣16名來自中國、東南亞的新住民姊妹們，獲頒昭君典範獎（記者鄭名翔攝）

2018-09-09 17:04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣昭君文化協會發揚中國漢朝王昭君遠嫁異鄉擔任「和平使者」的精神，頒獎表揚16名遠從中國、東南亞而來的新住民們，其中來自印尼的張尤尤遠嫁來台，除學會國語、客語，還曾在警局擔任印尼語翻譯，協助處理外國事務，被譽為「現代版王昭君」，堪為族群和諧相處的典範。

苗栗縣後龍鎮新蓮寺為全台唯一供奉王昭君的廟宇，前公館國中校長余文秀退休後積極投入王昭君相關學術研究，並成立苗栗縣昭君文化協會。他認為昭君出塞和親的故事象徵著族群融合，而現代許多從中國、印尼、越南嫁來台灣的新住民姊妹們克服語言、文化的藩籬，不但支持著許多家庭，更使台灣呈現多元樣貌。

來自印尼的張尤尤嫁至頭屋鄉，不但兼顧事業與家庭，並努力學習國語、客語，還曾在苗栗警察分局擔任印尼語翻譯，協助警方處理外籍人士相關事務，2013年更獲全國新移民家庭暨婦女楷模表揚，此次再獲殊榮，全家人也倍感榮耀。

同獲昭君典範表揚的許芳綺，從越南嫁至後龍鎮，但丈夫卻不幸早逝，獨留她靠著微薄代工薪水撫養子女，即便生活清苦，但她仍十分注重孩子教育，樂觀不向困境低頭，更主動協助許多剛嫁來台的同鄉姊妹及早融入台灣生活。

其他獲獎的還有來自印尼的蕭丁娘、陳美玲、劉順梅、彭小花；中國的許巧英、鄒麗平、李卓榮、黃秋容、范平、劉玉珍；越南的阮氏玉葵、阮氏皇蓉、許錦鳳；菲律賓的李蓮達。