聞蚊色變！民眾急攔縣長陳情

彰化縣員林市大同國中出現登革熱群聚感染，縣府連日派人前往疫情熱區及周邊噴藥消毒。（記者陳冠備攝）

2018-09-09 17:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕「縣長快點救救我們！」彰化縣員林市爆發登革熱疫情，大同國中4名學生與鄰近住家2名成人快篩出現陽性反應，彰化衛生局、環保局等單位連日前往疫區周邊噴藥消毒，縣長魏明谷今日前往大同國中旁三和公園、三和里等地視察防疫狀況時，一名女性居民焦急跑來陳情，表示住家就在疫情熱區正後方，卻還沒去噴藥，希望縣長幫忙。

根據彰化縣衛生局統計，本月6日接獲1名大同國中學生疑染登革熱通報，經查發現另有2名學生就醫，快篩結果均為陽性，由於3學生不同班、居住地不同，研判來自校園群聚感染，衛生局7日全面清查校內2千多名師生與進行周邊里民抽血檢查，發現另有1學生與56歲女性及其同住的86歲婆婆快篩判定為陽性，判定大同國中後方鄰近靜修東路區域為疫情熱區。

為防止疫情擴散，彰化縣府從7日起先派人到校園進行消毒，8日針對疫情區50公尺內範圍噴藥，9日再擴大到熱區周邊400公尺範圍，縣府今日一早在三和公園進行說明，縣長魏明谷講解到一半時，一名婦人闖入會場，表示住家在大同國中音樂教室後方，質疑政府未派人消毒，擔心受感染。

衛生局長葉彥伯表示，大同國中群聚疫區50公尺內範圍已完成噴藥，經查該名婦人住家已於8日已進行噴藥防治一次，並未如其所說未派人消毒，也指出，大同國中周邊區域人口密集，噴藥區域將擴大到熱區周邊400公尺，但目前許多業者的噴槍都被調往疫情更嚴重的台中市，員林只剩4支噴槍進行同步噴藥，縣府已積極協調業者支援，儘速完成噴藥工作。

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