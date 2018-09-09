東港東隆宮總普 鎮長加碼「寄付」80元冰花？

東隆宮舉辦東港地方「總普」。（記者陳彥廷攝）

2018-09-09 17:08

［記者陳彥廷／屏東報導］農曆七月最後1天東港東隆宮舉辦「總普」，中午時分，獨特「冰花」送到場冰鎮，不過署名鎮長徐志雄的冰花，竟被發現有零錢就卡在冰裡面，信徒見狀紛紛笑說「鎮長加碼『寄付』？」，東港鎮長徐志雄說，應該是冰凍過程中工作人員不小心掉落。

東隆宮為東港地方的信仰中心，每到七月底將進行總普，今天在冰花送來後，進行「放水燈」儀式，廟方執事人員和本科迎王大總理及副總理等，帶著19艘紙船到鎮海沙灘魚貫施放紙船並火化，引渡水中亡魂回岸接受普度，儀式莊嚴。

時近迎王，小船雖然也是燒化，但意義與燒王船的送王函意並不同，東隆宮廟方表示，「放水燈「由東隆宮董事長伍水源、七角頭大總理副總理及道長，於鎮海公園將水燈放於海上，接引東港海域先民孤魂滯魄，回東隆宮普度法會現場，沐浴堂室，施法食，化煉疏財，拔度離苦，以脫水獄之苦。

普渡會場除了擺滿信眾供奉給「好兄弟」享用的豐盛祭品外，廟前更擺滿了東港地區普渡獨有的「冰花」，成為在地普渡的吸睛特色。

東隆宮人員指出，冰花的起源和東港漁業興盛的背景有關，有信眾將普渡用的鮮花，結合了漁業的製冰技術，把鮮花冰封進冰塊中，經過冰凍兩天兩夜，就成了東港獨家的普渡藝品「冰花」，炎熱的暑月擺放於普渡會場既能消暑、保鮮，也能增添會場的美觀。

不過，今天卻有眼尖的民眾發現署名鎮長徐志雄的冰花內竟有1個50元硬幣及3個10元硬幣，在透明的冰磚內是特別顯眼，不過前來祭祀的民眾是驚奇直呼「難道是不曾見過的儀式？」、「鎮長寄付80元代表東港要『發』了？」。

對此，東港鎮長徐志雄強調，「冰花」是東港東隆宮總普的習俗，以前也沒有這種例子，今年也沒有特別交代放零錢，應該是冰凍的工作人員不慎落入，東隆宮副董事長莊有明也認為應是製作過程中不慎掉落，雖然非屬儀式一環，也是令人覺得有趣的第一次。

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東隆宮舉辦東港地方「總普」。（記者陳彥廷攝）

鎮長的冰花內有共計80元的4枚硬幣。（記者陳彥廷翻攝）（記者陳彥廷攝）

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