「山竹」增強為中颱！1張圖看懂全球預報模擬路徑

今年第22號颱風山竹已轉為中颱強度，中央氣象局預測在12小時內保持時速34公里向西移動。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-09 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕今年第22號颱風山竹已轉為中颱強度，中央氣象局預測在12小時內保持時速34公里向西移動；美國佛州大學（FSU）研究生對此統整全球預報系統對於山竹的路徑模擬圖，美軍聯合颱風警報中心則預測山竹暴風圈14日起恐接觸台灣陸地。

美國海軍、空軍在夏威夷珍珠港設立的聯合颱風警報中心網頁上示警，指出山竹颱風極可能在24小時內繼續增強，其暴風半徑在14日起恐會接觸到屏東陸地；佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，可看出山竹移動方向在未來幾天還有待確定。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（9）日在推特中指出，山竹颱風將於10日或當晚侵襲美國關島，並經過5天的移動後，在下個週末將衝擊台灣或中國東南沿海。

中央氣象局指出，山竹颱風目前中心位置在東經153度，北緯15.4度，預測在未來12小時之內暴風圈瞬間最大陣風秒速可達48公尺，相當於15級陣風，秒速13.9公尺至17.1公尺的7級風半徑將從目前的120公里增為150公里。

傑森．尼科爾斯推特全文

#Mangkhut is now a typhoon and will pass near #Guam later Monday and Monday night, local time. Storm is expected to impact #Taiwan and SE #China around next weekend. pic.twitter.com/TVeN63kDyv — Jason Nicholls （@jnmet） 2018年9月9日

佛州大學氣象研究生柯丸在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，可看出山竹移動方向在未來幾天還有待確定。（圖擷取自tropicaltidbits）