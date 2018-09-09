惡山友搞破壞！ 山屋供電遭殃、還被燒垃圾

有民眾攀登中央山脈南二段，卻在山屋旁發現被人焚燒的垃圾，痛心部分山友成了環境殺手。（取自臉書社團「登山健行自組隊」）

2018-09-09 16:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕山友缺德行徑又一樁！近期玉山國家公園才在為園區內山屋光電系統老化與遭山友破壞進行維修，不料現又傳出有山友在山屋燒垃圾，留下滿地瓶罐與塑膠垃圾，照片被人PO上臉書後引發熱議，玉管處表示，近年山屋垃圾問題已趨緩，惟此次照片所示的情況確實有些離譜，日後山屋將增設告示，並加強入園宣導，若查獲違規，可依國家公園法處3000元罰鍰。

有民眾在臉書「登山健行自組隊」PO出圖、文指出，攀登中央山脈南二段，卻在山屋旁發現被人焚燒過的鐵罐、塑膠，並指山屋都建在水源附近，此舉恐污染環境，希望山友不要成為破壞環境的殺手。

對此，玉管處表示，根據臉書照片所示，焚燒垃圾地點應是在中央金礦山屋，將派人前往了解，並整理恢復環境，由於亂丟垃圾已違反國家公園法，最高可處3000元罰鍰，若因焚燒引發火災，甚至可對行為人於日後登山申請時，予以停權處分。

玉管處說，中央金礦山屋前方，就有中央金溪流過，亂丟垃圾確實可能對環境與野生動物生態造成影響，由於先前園區內的山屋，已不再放置垃圾桶，藉此宣導與鼓勵山友自行攜帶垃圾下山，因此近年亂丟垃圾行為已有降低，惟此次的垃圾量與焚燒行為確實有些離譜，日後除加強山友入園宣導，也會在山屋增設告示，並查察相關違規行為，以維山屋整潔與環境生態。

有民眾攀登中央山脈南二段，卻在中央金礦山屋旁發現被人焚燒的垃圾，痛心部分山友成了環境殺手。（取自臉書社團「登山健行自組隊」）

有民眾攀登中央山脈南二段，卻在山屋旁發現被人焚燒的垃圾。（取自臉書社團「登山健行自組隊」）