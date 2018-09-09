一「糕」難求！ 寵物慕斯蛋糕捨不得咬

彰化縣花壇鄉番花路「阿爸的手工餅店」。（記者張聰秋攝）

2018-09-09 16:41

〔記者張聰秋／花壇報導〕彰化縣花壇鄉番花路「阿爸的手工餅店」，老闆謝東明既是超跑玩家，又是做化妝品起家，唸商出社會接觸化工踏進美學領域，在中國經營化妝品有成，今年鮭魚返鄉傳承阿公留給父親的糕餅家業，中式傳統糕餅轉型到西式甜點蛋糕，從古早車輪餅蛋糕轉型為慕斯蛋糕，推出寵物造型慕斯蛋糕，栩栩如生的毛絨絨和俏皮模樣，外型萌翻了，被譽為「夢幻藝品」。

47歲的謝東明說，他先在中國做化妝品生意，賺了錢之後投入食品研發，5年前開始在中國試推創意甜點，2年前想出創意蛋糕打入食品市場，一開始從狗造型的冰淇淋蛋糕（狗冰蛋糕）做起，再不斷開發新的蛋糕模具，今年回到台灣，又把口感吃起來較為油膩的傳統生日蛋糕，改造成較順口綿密的慕斯蛋糕，造型包含動物生肖在內共100多種，最近更計畫結合在地農民水果如芒果、草莓，接受客製化多口味的蛋糕。

栩栩如生的寵物慕斯蛋糕，從沙皮狗、哈巴狗、貴賓狗都有，更有豬、貓等不同動物造型，吸引寵物粉絲饕客，網路上賣得火紅，目前1天接獲約7000個訂單，已要排到2個月後才能取貨，可說是一「糕」難求！

謝東明說，寵物慕斯蛋糕用牛奶和巧克力當食材，先用機械模具做出毛絨絨的造型，然後用人工雕刻出眼睛、嘴巴、鼻子等立體造型，完成後冷凍，一開始冰冰時帶冰淇淋的口感，約半小時後漸漸退冰，轉換成如布丁般的慕斯口感。

寵物慕斯蛋糕尺寸不大，小巧帶精緻，最小的長寬高各5.6公分、4公分、5公分，最大的8公分、8公分、13公分，訂製可做大到8吋，中秋節推出限量特別款，3天內取貨，每組3個小狗慕斯蛋糕，售價750元。

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