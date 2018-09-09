中市發送回收桶 估年收2.7萬噸生廚餘、發電443萬度

2018-09-09 16:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕外埔綠能生態園區首創生廚餘與稻稈氣化雙核心發電技術，市府為宣導市民響應生廚餘回收，將免費發送每戶1個容量7公升的生廚餘回收桶；環保局今日表示，第1年可回收2.7萬噸生廚餘，約可發電443.8萬度。

環保局長白智榮表示，以往家戶的廚餘只針對熟廚餘進行回收，拿來作為養豬戶飼料，以後生廚餘除了可做堆肥外，還可以拿來發電，透過外埔綠能生態園區的厭氧發酵技術，產出甲烷氣後，做為發電的燃料。

為打造更方便及實用的生廚餘盛裝容器，環保局和設計團隊經多方討論，設計出多款生廚餘桶，再經各地區環保志工小隊成員票選，針對實用、清洗方便、外型美觀及標籤清楚易懂等選項進行滿意度調查，最後由結合花博意象設計的「綠圓寶」勝出。

設計團隊取其「綠能」意象，並結合「圓滿」的外型與具有吉祥寓意的「元寶」諧音，命名為「綠圓寶」。環保志工說，綠園寶不但造型討喜，呈現圓滾滾的福氣象徵，容量對一般家庭而言，大小剛好，還有貼心的掛蓋設計，考慮周全。

綠圓寶與一般透明塑膠桶不同，依照民眾使用習慣，外型採圓弧造型、無銳角，設計美觀，非常好清洗，且蓋子可附掛在桶身上，不易遺失。

桶身上印製「一桶生廚餘生產約一度電，資源再生愛地球」宣傳標語，以及簡單易懂的生廚餘分類項目，設籍台中的家戶，都將陸續收到專屬台中市的生廚餘收集桶。

環保局表示，預計第1年可回收2.7萬噸生廚餘，約可發電443.8萬度；之後配合外埔綠能生態園區全量運轉，最大回收量可達5.4萬噸，預估1年可發電887.6萬度。以今年台電收購價每度5元多計算，回收2.7萬噸可賣電約2226萬元，5.4萬噸約4452萬元。