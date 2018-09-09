為台中花博暖身 世界彩墨日彩繪石虎

小朋友開心指著自己的作品。（記者張菁雅攝）

2018-09-09 16:39

〔記者張菁雅／台中報導〕國際彩墨聯盟將每年9月9日訂為「世界彩墨日」，今年配合台中花博即將登場，國際彩墨聯盟今日在中友百貨前廣場，邀請民眾一起畫出花博吉祥物－石虎，藉由石虎的不同面貌為花博暖身。

國際彩墨聯盟與中友百貨合辦「世界彩墨日，藝起畫石虎」活動，國際彩墨聯盟會長黃朝湖帶領莊連東、朱忠勇、莊明中、張秀燕等20位知名藝術家到場。

黃朝湖表示，他自1992年開始推廣彩墨，2年前成立國際彩墨聯盟，獲得世界各地30個國家藝術家的支持並加入，並發起「世界彩墨日」，希望藉由不同主題的彩繪活動，引起民眾重視藝術。

中友百貨執行董事張光貝則表示，百貨公司不僅是逛街消費的地方，中友百貨一直推動藝術生活化、生活藝術化，希望透過藝文活動，提供顧客更多休閒娛樂選擇。

20位藝術家率先彩繪，示範配色及技法，雖然只是使用蠟筆，藝術家們卻透過疊色創造出層次，或以手將彩蠟推開，製造暈染的效果。

接著，60位報名的民眾輪番上陣，許多家長帶著孩子參加，藝術家們也耐心在旁指導，大人、小孩沉浸在彩繪的樂趣中，成了初秋午後最美麗的畫面。全部共80幅彩繪作品完成後，一一張貼在牆上，80種石虎樣貌吸引民眾駐足欣賞。