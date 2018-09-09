山竹還沒來 …熱帶低壓在家門口！氣象局發布熱低特報

熱帶低壓在台灣東南方海面徘徊，氣象局已發布熱帶低壓特報，未來將西行穿越恆春半島。（圖擷自「天氣職人-吳聖宇」臉書）

2018-09-09 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕今年第22號颱風山竹距台灣仍有3千多公里，不過台灣附近海面有一熱帶低壓徘徊，氣象局對此發布熱帶性低氣壓特報，也是今年第5個熱帶低壓特報。

根據最新氣象資料顯示，熱帶低壓中心氣壓1002百帕，今下午的中心位置在北緯21.5度、東經123.0度，即在巴士海峽，距離鵝鑾鼻東南東方約200公里左右，中心近似滯留，請在台灣東半部海面及巴士海峽航行的作業船隻應特別注意，並請隨時注意氣象局發布之最新氣象資訊。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，熱帶低壓逐漸北上到台灣東南方海面，速度逐漸減慢，呈現打轉的趨勢，強度還未看到很明顯的發展，不過未來仍有緩慢增強的趨勢，不排除有增強為輕度颱風的可能性。

吳聖宇指出，熱帶低壓外圍偏東風逐漸與北方南下的鋒面、東北風產生交會，產生類似共伴效應的狀態，讓大台北、基隆、宜蘭等地出現雨勢，部分地方的降雨強度不小，陽明山區一帶累積雨量超過300毫米，相當驚人，這種類似共伴效應的天氣狀況鄉持續到週一（10日），北部、東北部一帶的民眾還要注意明顯雨勢。

未來熱帶低壓將逐漸向西移動，趨向恆春半島後繼續走向台灣海峽南部到廣東沿海陸地，由於移動速度十分緩慢，可能要拖到週二（11日）下半天或晚間逐漸進入台灣海峽南部後才會逐漸加速，在這段過程中它的強度有機會增強，而且可能通過恆春半島附近，台東、屏東、恆春半島的民眾多加留意熱帶低壓動向。