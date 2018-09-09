林內新公園寶隆紙廠舊址 將打造成拍婚紗、打卡景點

夜空下的大鐵棚，在燈光照耀下，呈見獨一無二的特色。（記者詹士弘攝）

2018-09-09 15:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內、古坑及斗六公所以「台灣最輕的旅行」為訴求，爭取到觀光局「跨域亮點計畫」經費補助，其中林內斥資1500萬元將鄉內寶隆紙廠舊址打造成觀光亮點；林內鄉長張維崢希望將這處林內新公園打造成拍婚紗、打卡的景點。

「雲林行腳」藝文下鄉昨晚抵達林內舊寶隆紙廠巡演，並選在園區中最顯眼的建築物大鐵棚下演出，吸引約一千兩百民眾入場欣賞，雖然現場草皮因下雨有些泥濘，但當燈光打下去後，氣氛超好，另類的表演場地，更顯示出舊紙場獨一無二的特色。

林內鄉長張維崢表示，舊紙廠與鄰近的代管國有地面積廣達3.5公頃，園區改造經費約1500萬元，其中寶隆紙廠舊址占地2公頃，擁有105年的歷史建築「林內舊庄役場」，還有兩座大鐵棚及3座大型紙漿槽，遼闊的草皮，非常適合辦活動，白天可辦路跑等體育活動，晚上也適合各項表演、戲劇演出，功能多元化。

張維崢表示，目前這座林內新公園除保留原有的紙漿槽、林內舊庄役場，也結合生態打造生態池、大草坪、沙坑等，園區內種植苦楝樹、落雨松，還有豐富的蜜源植物，希望吸引紫斑蝶駐留，還不算正式完工就已經成為遊客拍照打卡的熱點，也是新人拍婚紗重要的取景地點，被網友封為文青打卡的秘境，所以他希望能順水推舟，把園區打造成雲林幸福婚紗拍攝及打卡園地。