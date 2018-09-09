豪雨不斷 新北接獲7件災情通報

今天上午新北市各地下起豪雨，其中萬里區出現道路土石坍方。（圖由新北市災害應變中心提供）

2018-09-09 14:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天上午新北市各地下起大雨，統計至中午12點止，市府共接獲7件災情通報，包括3件積水、2處道路坍方落石、2件路樹傾倒等；另農委會發布29條土石流警戒區，其中3條為紅色，其餘26條為黃色，皆已進行預防性撤離。

新北市災害應變中心統計，今天上午8點多起接獲災情通報，3件積水分別是市立圖書館淡水分館前往紅毛城下坡處、汐止區保新街31號1樓後方、瑞芳區深奧坑路（台102線）往基隆方向，目前積水都已消退。

2件路樹傾倒分別位於萬里區中福路39號及汐止區東勢街，正在進行障礙排除；另2處道路坍方落石在萬里區北28線9公里至10公里處，以及萬里區北28-2鄉道1.5公里處，仍在處理中。

農業局表示，農委會發布29條土石流警戒區，其中3條為紅色，因實際雨量達標，須強制撤離，另26條為黃色，須進行預防性撤離，分布的行政區分別為三芝、淡水、汐止及萬里，今天上午起陸續請當地區公所通知。

災害應變中心統計，3條土石流紅色警戒區分別位於汐止區長青里、汐止區烘內里與萬里區溪底里，預計撤離人數為293人，其中289人依親、4人收容，都已完成撤離工作。