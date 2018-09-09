日南國中創校50週年 首邀歷屆校友傳遞聖火

日南國中首度邀集第一屆至50屆校友組成聖火隊接力。（記者張軒哲攝）

2018-09-09 14:22

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區日南國中今年欣逢創校50週年，將於11月3、4日擴大舉行校慶大會，校方首度邀集第1屆至50屆校友組成聖火隊接力，今日上午聖火隊從慈德宮出發，行經溪北地區9個里及4所國小，由百餘名50屆校友一棒接一棒將聖火傳遞至日南國中引燃，場面熱鬧。

日南國中是大甲溪北地區唯一一所國中，學區幅員遼闊，校長舒富男表示，質樸與熱情的人文是學校的最大特色，由於適逢50週年校慶，構思號召家長會代表、各屆校友組成聖火隊，以接力方式行經日南國中學子每日上學路徑，沿途跑過師生熟悉的家鄉風景，更是與世代之間的緊密相承，也向民眾宣傳校慶活動。

聖火傳遞路線上午由日南慈德宮為起點，市議員吳敏濟、李榮鴻、大甲區長劉來旺與市議員參選人楊啟邦共襄盛舉，聖火隊依序行經太白里社區發展協會、東明國小、日南國小、華龍國小、龍泉社區活動中心、銅安里活動中心、福德里社區活動中心、西岐國小、建興宮，各里里長召集里民在各接力據點為聖火隊打氣，並由50屆校友，每5屆組成一隊，將聖火傳回日南國中，全程約26公里。

大甲農會推廣股長李明坤是第4屆校友、文武里長葉淑惠是第5屆校友，2人從日南派出所接下聖火，一路跑回學校。63歲第一屆校友葉素月說，當年求學時期生活困苦，但能擔任聖火隊一員，覺得很光榮。

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