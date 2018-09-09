搧海風呷海味 「高雄海線潮旅行」即起報名

2018-09-09 14:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局今年攜手梓官、彌陀、永安及茄萣，首度推出「搧海 呷海味！高雄海線潮旅行」！

高雄擁有山海河港不同類型景點，具備發展觀光的潛力，市府觀光局從2016年起，舉辦「來觀光吧！魅力高雄」活動，以音樂會及特色市集方式，介紹區域旅遊，並出版系列手冊，彙整各區吃喝玩樂資訊，至今已出版田寮、林園、大寮、六龜、旗山、內門、鹽埕、旗津等，受到遊客好評。

今年則攜手梓官、彌陀、永安及茄萣，除了音樂會及特色市集，首度推出「搧海風呷海味！高雄海線潮旅行」。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，海邊人家的生活非常精彩，本次設計的行程包括「藝術梓官–參觀廢棄螺絲的美麗纏繞壁畫及認識木頭」、「巧手彌陀–海邊人家不只會捏魚丸，還會編草蓆做斗笠」、「閃亮永安–鹽田跟鑽石沙灣真的讓永安閃閃發亮」、「生態茄萣–二仁溪的彈塗魚和茄萣濕地的水鳥都是生態瑰寶」，每條遊程都安排在地導覽解說、品嚐美食及手作體驗，帶你深度了解地方文化。

「高雄海線潮旅行」即日起開放報名，原價1500元、優惠價1099元，報名就送市價160元的創意文青風環保麻布袋，還可以抽住宿券，報名9月22日首梯「巧手彌陀」加贈啤酒杯。

報名網址：http://bit.ly/2LHXlqG。