淹大水後拜溪神 台江鄉親盼不要再淹了

已流傳百餘年的台江公親寮拜溪墘祭典，鄉親祈求地方平安，不要再淹水了。（記者蔡文居攝）

2018-09-09 14:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市這次水災重創台江，其中曾文溪舊河道兩側的安南區十二佃、公親寮受災嚴重，包括十二佃神榕及公親寮劍獅等台江治水歷史現場，皆泡在水裡。今天為農曆7月最後一天，已流傳百餘年的台江公親寮拜溪墘祭典，下午熱鬧登場，公親寮各家戶準備白米、牲禮等祭品祭拜溪神，祈求神明庇佑，不要再淹水了。

台南市安南區公親寮鄉親的拜溪墘民俗，源於早年曾文溪曾經改道，造成大水患，因此，每年到了7月底這一天，鄉親就會扛擔，奉請清水祖師，一起到曾文溪舊河道畔拜溪墘，流傳迄今已100多年。

包括公親寮清水寺、海尾朝皇宮、公親寮里辦公處、台南社大台江分校及台江文化促進會、和順國中及在地鄉親，昨晚在拜溪墘祭典的前夕，先在公親寮清水寺策辦台江拜溪墘音樂會，老中青三代樂手近500人以音樂禮敬清水祖師，為鄉親加油打氣。

今天上午，社大台江分校20幾位師生，公親里長王金樹的帶領下，重回公親寮村外的拜溪墘歴史現場，曾文溪舊河道旁邊，認識台江先民種神榕，保育水土守護環境的信仰文化，了解公親寮這次水災的原因及居民互助救災的故事。

拜溪墘祭典則於下午登場，公親寮鄉親準備牲禮等祭品祭拜溪神，並奉請清水祖師，大家在水災之後，齊集曾文溪舊河道拜溪墘，祈求地方平安，不要再淹水了。

里長王金樹表示，非常感謝台江文化教育界，在水災後舉辦音樂會、走讀拜溪墘歷史現場，關心公親寮，給鄕親志工加油打氣。

當地先民為免除水患，奉請清水祖師植栽神榕、設劍獅祭溪，每年農曆7月底都會在曾文溪舊河道旁拜溪墘，國道八還沒有興建以前，下大雨，水就會流到曾文溪舊河道的新吉農場滯洪，但是各項開發之後，淹水情形日益嚴重，值得大家反思。