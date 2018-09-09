「青銀共融 志在樂行」傳承志工薪火

縣府招募200多個青年志工投入社區志工行列，傳承志工薪火。（記者林國賢攝）

2018-09-09 14:05

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府暑假期間招募200多個學生投入志願服務，他們投入縣內12個社區服務與長輩服務壯大雲林志工薪火，縣長李進勇今天特別感謝他們犧牲假期服務社區，呼籲更多的學子加入志願服務的行列。

在口湖鄉服務的李安翔說，這段時間志願服務讓自己體會施比受更有福，他在長輩指導陪伴下，認真地看到這塊土地活力，農耕的辛苦與收獲的滿足，更從勞動中體驗到農民的辛苦與對社會資源的珍惜。

李進勇指出，雲林縣無論是農村再生、社區營造、長青食堂都投入相當多資源，除了公部門與民間社團的努力之外，志工們的投入更是相當重要的一股力量，盼這樣的服務熱情可以代代相傳。

雲林縣社會處長徐忠徹表示，縣府在暑假共鼓勵200多位投入縣內12個社區的服務工作，藉由「青銀志工」的協力方式讓年輕孩子們跟著資深志工學習，同時也促進不同世代的情感交流及社會和諧，讓志願服務的愛心充滿整個雲林縣。

口湖成龍社區共有20個青年志工投入服務，為讓長青食堂的長者們吃得健康，由社區居民及高齡志工帶領學生志工們利用閒置農地耕作，從整地、除草及種菜，學生們親力親為，為長者們打造健康營養食材，這20位學生志工們也在中午時間協助長者用餐，期望明年有更多社區加入這項推動。