舞藝展演嘉年華登場 表演舞藝也秀活力

華麗的舞蹈表演，讓人看得目不轉睛。（記者詹士弘攝）

2018-09-09 14:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕由雲林縣政府指導、雲林縣體育會運動舞蹈委員會主辦的「2018年國民體育日系列活動─舞藝展演嘉年華活動暨有功人員表揚大會」，今天下午在文化處表演廳熱鬧登場，街舞、土風舞、國標舞接力上場，舞者不僅秀舞藝，也比活力。

舞藝展演嘉年華，不僅有大家耳熟能詳的國標舞、拉丁舞及現代舞，年輕有勁的街舞、排舞、元極舞、原住民舞蹈、土風舞、佛朗明哥、肚皮舞、民族舞、健康舞、身心障礙族群及各種相關舞蹈的舞藝切磋並表揚優異表現人士及團體。

活動現場也設置教學體驗區，讓社會大眾知曉、參與，進而養成舞蹈運動習慣，促進身心健康、提升生活品質，一同學習體驗運動舞蹈帶給大家的健康活力與快樂。

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舞藝展演嘉年華熱鬧登場，年輕人跳街舞，展現青春活力。（記者詹士弘攝）

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