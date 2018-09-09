醫界人生》不放棄任一個案！ 護理師呂淑雅完治700結核病患

新竹市護理師呂淑雅（右）從事結核病防治工作17年，完治超過7百名患者。（記者蔡彰盛攝）

2018-09-09 13:51

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕一般人聽到結核病，往往避之惟恐不及，但新竹市護理師呂淑雅卻從事結核病防治工作整整17年，不畏懼結核病可能帶來的傳染隱憂，針對每一個個案對症下藥，並透過各種管道，「上山下海」追蹤個案治療情況，17年來治療超過700名病患，永不放棄的精神也讓她榮獲107年資深優良護理人員！

結核病防治工作相當繁雜，從事護理工作17年的呂淑雅，針對每位個案有著不同特性，說服個案並請他們配合按規乖乖服藥，碰上個案療程尚未結束就失聯時，堅持透過各種管道把個案找回來。服務17年來管理過的個案超過千人，家訪次數更是超過萬次，在手中完成治療的個案也高達700餘人，呂淑雅護理師心中堅持的信念只有一個：「不放棄任何一個可以治療的人」。

呂淑雅回憶，她曾經為了找尋失聯個案，開車前往新北市八里海邊，在沒有門牌的鐵皮屋找到個案，也曾在新竹縣山區滿山遍野摸不著方向的情況下，花了5個小時找到失聯的原住民個案，還有逃跑外勞因為生病沒工作，也沒錢支付醫藥費，除尋求該國駐台辦事處外，也自掏腰包提供衣服及食物來協助個案，呂淑雅強調，如果因為自己的努力而達到更好的結果，「想不出有什麼理由不去做！」

市長林智堅表示，傳染病防治最難、最複雜的就是結核病防治工作，個案需要長達6到9個月的服藥治療時間，防疫人員就需要與個案及家屬建立良好的互動，還要有耐心提供更多的衛教資訊，支持個案、鼓勵家屬，讓個案願意持續配合長時間治療療程。他感謝呂淑雅護理師與所有第一線護理人員的耕耘與付出，期望民眾在看到他們的辛勞奉獻時，能給予鼓勵與肯定。

新竹市護理師呂淑雅（右）從事結核病防治工作17年，完治超過7百名患者。（記者蔡彰盛翻攝）