花博后里園區「花馬道」完工試燈 全長1.2公里浪漫加分

花博后里園區「花馬道」完工試燈。（記者張菁雅翻攝）

2018-09-09 13:25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博后里園區內全長1.2公里的「后里花馬道」，將成為花博期間人行景觀動線，其中包括約330公尺長花花步道，以及新闢約575公尺長的跨鐵路空中步道，可串聯后里車站、森林園區與馬場園區。台中市政府建設局表示，工程已於8月底完工，目前辦理夜間燈光測試作業，花博期間將讓遊客感受夜間光廊與園區相呼應的美感，未來也可作為后豐鐵馬道的延伸段。

花博后里園區包括森林園區及馬場園區，建設局新建「花馬道」，串連兩展區及接駁站人行動線，工程北起后里車站，南至后里跑馬場前高架鐵路橋下，全長1.2公里，設計有花花步道、東西向跨鐵路空中步道及花苞造型電梯，全線以採花意象規劃，顏色以百合白為主軸進行搭配，除白天將橋梁隱身於天際線中，更襯托沿線多彩繽紛草花，夜間則形塑光環境，增添整體美感。

為打造花馬道光環境，建設局長黃玉霖表示，市府邀請國際燈光大師周鍊協助指導，全區護欄步道燈光色溫採3000K配置，藉由溫暖光色包圍整個環境；植栽投射色溫採4000K配置，讓夜晚景色更跳脫，透過不同燈具及光影變化，引領遊客體驗溫柔優雅的微光。

建設局表示，花馬道結合土木、建築、景觀及機電工程，規劃設計保留原始環境生態，在施工上克服地形條件、工項介面繁雜等困難，並進一步通盤考量無障礙通行、節能減碳，兼顧景觀美學，除了讓遊客感受最美的花博園區，也將爭取2018年度工程界奧斯卡獎－行政院公共工程委員會金質獎，盼爭取工程界最高榮譽。