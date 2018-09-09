注意！新北萬里、汐止發布土石流紅色警戒

2018-09-09 13:19
新北市萬里區溪底里、汐止區長春里、烘內里，都已發布土石流紅色警戒。（圖擷自行政院農委會水土保持局土石流防災資訊網）
〔即時新聞／綜合報導〕居民注意！雙北遭超大豪雨襲擊，目前新北市萬里區溪底里、汐止區長春里、烘內里，都已發布土石流紅色警戒。
農委會指出，當實際降雨已達土石流警戒基準值時，便會發布土石流紅色警戒，地方政府應勸告或強制居民撤離並做妥善安置。萬里溪底里與汐止區長春里、烘內里，今（9日）中午12時30分已達土石流紅色警戒標準。
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新北市萬里區溪底里、汐止區長春里、烘內里，都已發布土石流紅色警戒。（圖擷自行政院農委會水土保持局土石流防災資訊網）
〔即時新聞／綜合報導〕居民注意！雙北遭超大豪雨襲擊，目前新北市萬里區溪底里、汐止區長春里、烘內里，都已發布土石流紅色警戒。
農委會指出，當實際降雨已達土石流警戒基準值時，便會發布土石流紅色警戒，地方政府應勸告或強制居民撤離並做妥善安置。萬里溪底里與汐止區長春里、烘內里，今（9日）中午12時30分已達土石流紅色警戒標準。