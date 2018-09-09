醫病》運動選手壓力性骨折 高壓氧治療1個月恢復身手

羅高跳遠好手吳婷琦（右），比賽時受傷，接受1個月的高壓氧治療後順利痊癒。（記者江志雄翻攝）

2018-09-09 12:51

［記者江志雄／宜蘭報導］運動員最怕遇到運動傷害，輕則錯失比賽，傷勢嚴重恐終結運動生涯，宜蘭縣2名體育班學生下肢疼痛，被診斷出壓力性骨折，傳統治療加上休養復原需要半年，2人經過1個月高壓氧治療後康復，大幅縮短療程。

國立羅東高商新鮮人林首辰，國中時期是田徑校隊，每天練跑4小時，今年5月腳踝疼痛不適求診，另國立羅東高中三年級學生吳婷琦，是校隊跳遠好手，4月底某次比賽跳躍落地，聽到腳踝「啪」一聲，造成劇痛腫脹到醫院就醫。

羅東博愛醫院主治醫師何春生為2名學生安排X光和局部骨頭掃描，發現長期鍛鍊導致腓骨壓力性骨折，考量比賽在即，必須在短時間內復原，採取高壓氧及復健並進治療。

2人輪番到醫院的高壓氧治療中心，接受10次每次半小時的療程，躺進外型宛如「太空艙」的高壓氧艙室，在百分百純氧治療下，加速細胞修復，縮小受傷組織腫脹體積。

一般壓力性骨折嚴重患者，需要3至6個月療程和復原，這2名學生接受1個月高壓氧及復健治療，患肢疼痛就消失；何春生說，根據X光畫面顯示，患者治療後的骨骼裂痕線明顯變淡，也有癒合痕跡，現在已能正常練習，逐漸增加訓練強度，可望恢復原先的水準。

何春生說，壓力性骨折好發於長期從事高強度活動的運動選手、軍隊強行軍，針對類似病例，最好先休息3個月，全面停止訓練，接受專業治療，以利早日痊癒。

高壓氧治療源於潛水醫學，臨床最早用在治療深潛時因海底壓力引發的潛水夫病，後來被用在處理一氧化碳中毒、不良傷口、血管性疾病，國外廣泛用在醫學美容及抗老化醫療。

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