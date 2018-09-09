鐵漢柔情做愛心 海軍陸戰隊退伍軍人挽袖捐熱血

民眾挽袖捐血做愛心。（記者林國賢攝）

2018-09-09 12:23

〔記者林國賢／雲林報導〕血荒，各地血庫存血量亮黃燈，虎尾魅力商圈、雲林縣海軍陸戰隊退伍協會今舉辦捐血活動，號召100多位退伍鐵漢捐血，拋磚引玉募得逾250袋救命熱血。

捐血活動於虎尾圖書館廣場舉辦，虎尾魅力商圈店家超過40間及退伍協會贊助豐富的禮品，感謝捐血者熱情挽袖，一早就湧進大批民眾排隊響應。

雲林縣海軍陸戰隊退伍協會理事長郭永興表示，以前在部隊辛苦的操練走天堂路流血流汗，覺得很辛苦，今天號召100多位弟兄，捐出150袋熱血，比起天堂路要輕鬆許多，更高興吸引非常多民眾一起加入。

虎尾鎮代會主席丁學忠、鎮長林文彬也到場響應捐血活動，丁學忠表示，捐血一袋救人一命，現在血庫各血型存血量大多是存血量僅3到4天黃燈，請民眾能到各捐血點挽袖捐血，讓寶貴的生命都能延續。

虎尾鎮魅力商圈發展協會理事長程素鳳表示，商圈辦理捐血活動，透過商圈的號召大家做愛心，將捐血的熱忱延續下去，而這次商圈幹部及店家的帶動下集結高達40家以上的特色店家，熱情的贊助各種不同的禮品，讓大家做愛心又能享受豐盛禮品。

虎尾魅力商圈店家提供豐富禮品號召民眾捐血。（記者林國賢攝）