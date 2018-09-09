「不可能建造不淹水城市」 專家：應聚焦讓積水快速退散

賈新興強調，我們「不可能建造一個不淹水的城市」，應聚焦於「讓淹水時間減短，恢復時間更快」。（圖由台北市松山區公所提供）

2018-09-09 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕近來南部及北部都發生大雨釀淹水問題，各地排水系統和治水措施也成為各界討論焦點，而專家認為，極端氣候的強度及頻率只會越來越高，要建造一座「不會淹水的城市」是不可能的，目前應該要聚焦於「如何讓水退得更快」。

根據《聯合報》報導，天氣風險管理開發公司總監賈新興指出，造成淹水有許多原因，降雨僅是其中一個因素，昨日大台北地區淹水快退屬正常，但上一次中南部淹水時，淹水因素相對複雜，因為中南部許多地區屬沿海低窪，加上滿潮，才會造成積水難退。賈新興強調，強降雨造成的積淹水狀況是反映地球暖化的結果，我們「不可能建造一個不淹水的城市」，應從另一個角度看，聚焦於「讓淹水時間減短，恢復時間更快」。

成大水利及海洋工程系特聘教授詹錢登指出指出，各地排水設計皆有一定標準，如果淹水能在2小時內消散，就代表排水系統沒問題；若是遇小雨就淹，雨停後積水仍不散，就可能是排水路線出現阻塞，涉及排水路線維護管理。

詹錢登表示，重點在於如何降低災害，「承受一點小積水，避免造成某處難以恢復的大淹水」，另外他也建議都市內應減少「水泥化」，多增加一些綠地，像是公園等區塊來分攤雨水。