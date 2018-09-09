高市旗津上週爆2港警染登革熱 今又新增1例

防疫團隊「除斑」動員，清除港岸孳生源。（圖由衛生局提供）

2018-09-09 09:46

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市旗津區上週爆出2位港警罹患登革熱，為高雄市第4、第5例病例，與他們同在旗津「中洲輪渡站」旁工作地的另位20多歲港警，昨也被證實染病，衛生局從7日起在旗津「中洲輪渡站」量測體溫，至今上午共量測356位旅客，並無發燒個案。

衛生局長黃志中昨也率隊，在旗津區中洲里進行「除斑」登革熱防治動員，該區域有為數眾多的破損老舊空屋，港岸沿線充斥眾多的輪胎、保麗龍、帆布已孳生病媒蚊，並請海洋局加強輔導病例活動地港警巡邏點，範圍內的靠岸船隻，責成所有人清除船隻上積水容器。

衛生局表示，第6例病例居住於鳳山區國泰里，活動地以住家及工作地為主，他於本月5日採檢時，快篩為陰性，但7日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、紅疹等症狀，同日就醫快篩陽轉，通報疑登革熱及安排住院防蚊隔離，目前收治住院中，昨疾管署確診。

市府防疫團隊調查該病例的辦公場域，以及鄰近社區病媒蚊密度極高，包括辦公室大門前及後方花園的輪胎藝術造景及民宅屋後廢棄船艇馬達、大型水桶、廢棄水塔皆已孳生大量病媒蚊幼蟲，昨進行「除斑」防疫動員，對渡輪站及病例工作場域與周邊社區再次緊急噴藥滅蚊工作。

衛生局從7日起，每日上午6時至8時40分在旗津區「中洲輪渡站」進行民眾體溫量測及健康關懷，截至今日上午共量測356位旅客位旅客，無發現發燒個案。