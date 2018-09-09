09/09 各報重點新聞一覽

美國國務院以發言人諾爾特名義發出聲明表示，已經召回駐多明尼加大使、薩爾瓦多大使與巴拿馬代辦康，以了解派駐國與台灣斷交的決定。（法新社）

2018-09-09 06:59

自由時報

斷交事件 美挺台召回3國使節

美國國務院昨日宣布，召回駐多明尼加大使、薩爾瓦多大使以及巴拿馬代辦，以了解派駐國與台灣斷交的決定。這是美國行政部門對中國挖台灣拉丁美洲邦交國的最新反應，也是蔡政府上台以來，美國行政部門首次就與台灣斷交的國家召回駐在國大使。

詳見斷交事件 美挺台召回3國使節。

新北市長選舉 本報民調// 侯友宜39.86％蘇貞昌30.89％

新北市長選戰兩強交鋒，本報最新民調結果顯示，國民黨參選人侯友宜獲得39.86％支持度、民進黨參選人蘇貞昌獲30.89％選民支持，雙方差距8.97個百分點，另有29.25％受訪者未表態。

詳見新北市長選舉 本報民調// 侯友宜39.86％蘇貞昌30.89％。

一定要親到妳 北市原民會主委被控性騷

去年10月上任的台北市政府原住民族事務委員會主委陳誼誠，被一名退休女教師控訴，在今年初一場原住民教師協會的餐會上藉酒意強摟、親吻她，過程中還說：「我一定要親到妳」，女老師認為自己被公然羞辱，憤而離席。事後投訴，經市府性平會、市議員協調後，她認為「涉事者仍未能正視自己的錯誤，正義也未獲伸張」，日前正式提告對方性騷擾，案由台北地檢署偵辦中。

詳見一定要親到妳 北市原民會主委被控性騷。

蘋果日報

雨彈連4天襲台

暴雨突襲北台灣！受入秋首波鋒面影響，昨下午4時許北部出現暴雨，新北汐止累計雨量逾300毫米，雙北逾200處淹水，多處路面成小河，北市萬華甚至有「湧泉」爆出達4層樓高。中央氣象局預警，今鋒面影響，北部仍須注意大雨或豪雨，加上巴士海峽附近有熱帶低壓發展，周三前各地都有機會出現豪雨。

《蘋果》踢爆 亞培葡勝納 結塊變質

《蘋果》上周三踢爆營養補充品「亞培安素」爆多起變質，衛福部前天要求亞培原味安素等6產品今傍晚前全面下架，截至昨晚已下架189萬罐。昨又有民眾向《蘋果》投訴，指未在下架品項之列的「葡勝納」也爆結塊變質，藥師也指曾聽過不只一起案例。亞培昨仍不願回應。北市衛生局指將全面清查。

聯合報

中美洲3國與台斷交 華府失望…召回3使節

巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多相繼與中華民國斷交，轉向與中國大陸建交，美方皆表達深感失望，尤其在薩國與我國斷交後，美方當時宣稱，將重新評估美薩關係；美國國務院如今採取進一步行動，宣布已經召回美國駐巴國、多國、薩國的大使或臨時代辦商議。

無聲快速…電動自行車 肇事翻倍誰來管

騎電動自行車不需駕照、安全帽，免牌照稅，不只國人愛騎，也成外籍移工最愛。警政署統計，電動自行車去年肇事案共1508件，是五年前的兩倍多。電動自行車速度快，卻不需考照、不受一般機車規則管束，風險大大提高，去年共造成3死、2000多人受傷，加強管理刻不容緩。

中國時報

不滿與台斷交 後院著火！前所未見 美召回3國大使

繼美國4名聯邦參議員日前提出《台北法案》，協助台灣鞏固邦交後，美國務院7日宣布召回美駐多明尼加、薩爾瓦多兩國大使與駐巴拿馬臨時代辦，了解這3國與台灣斷交的決定。

張忠謀任今年領袖代表 府未否認！APEC添變數 我迄今未收到邀請函

親民黨主席宋楚瑜前晚受訪曾明確表示，已向蔡總統表達沒意願再擔任亞太經合會議（APEC）領袖代表。據知，總統府已徵詢台積電創辦人張忠謀，出任今年APEC領袖代表。黨政高層表示，張忠謀是對岸不可能拒絕、也無法拒絕的人選。