極端氣候再現！北北基昨閃電5657次 6小時破300毫米

萬華街道成噴水池。（記者簡惠茹翻攝）

2018-09-09 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕極端暴雨再現，天氣風險公司「天氣風險 WeatherRisk」的監測，昨天北北基被整個超大雷雨胞完全壟罩，時雨量138毫米，6小時破300毫米，其中，昨天從從昨天下午2時至晚間9時，就發生5657筆閃電，其中絕大多數是雲中閃電，對地雷擊僅443次（7.8%）。

天氣風險公司「天氣風險 WeatherRisk」在臉書粉絲專頁指出，昨天閃電最密集的區域是在基隆、萬里一帶，但最強降雨出現在其「西南側」的台北市區，顯示雷雨胞內高層與低層的風向明顯不同（低層東北風）。

光是在台北市、新北市、基隆市，從下午2時至晚間9時就發生5657筆閃電，其中絕大多數是「雲中閃電」，對地雷擊僅443次（7.8%）。

根據天氣風險公司的監測，昨天最大時雨量前10名中，台北市占5個行政區：

1. 138毫米 （台北市信義區 挹翠）

2. 128.5毫米 （台北市士林區 溪山）

3. 109毫米 （台北市中正區 中正國中）

4. 107毫米 （新北市汐止區 社后橋）

5. 106毫米 （新北市汐止區 五指山）

6. 104毫米 （台北市大安區 公館、台灣大學）

7. 102毫米 （台北市中正區 中正橋）

8. 100毫米 （台北市大安區 大安森林）

9. 98.5毫米 （基隆市仁愛區 基隆）

10. 97.5毫米 （台北市內湖區 大湖）

台北市8日傍晚下起大雨，瞬間雨勢太大，下水道水冒出來。（資料照）