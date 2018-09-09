8縣市豪大雨特報 雙北防大豪雨強襲！

今日北部、東北部受到鋒面影響，整天都有強對流發展造成間歇強降雨，局部地區有機會降下大豪雨。（資料照）

2018-09-09 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕今日北部、東北部受到鋒面影響，整天都有強對流發展造成間歇強降雨，局部地區有機會降下豪雨，需特別注意；中南部地區午後配合熱力作用，降雨範圍擴大，也有機會降下局部大雨或豪雨。氣溫方面，北部及宜蘭高溫約在28至30度左右，其他地區高溫約在30至32度。

由於對流雲系旺盛，中央氣象局於今日凌晨4點10分針對全台8縣市發佈豪大雨特報，台北市以及新北市山區及平地需要留意局部大豪雨及豪雨；新北市北海岸地區、基隆、宜蘭則被列為豪雨警戒範圍；大雨警戒範圍則包括桃園市、花蓮縣、台東縣、屏東縣恆春半島。

今日空氣品質部分，受到降雨洗除作用影響，全台空氣品質普遍較佳；中部、雲嘉南空品區、馬祖及金門為「普通」等級；北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

週一至週三（10日至12日）因巴士海峽附近的熱帶性低氣壓持續發展，在這段期間最靠近台灣，容易為北部、東半部及南部地區帶來降雨，不過目前此熱帶系統的發展程度及未來走向仍不確定，需持續觀察。週四、週五（13日、14日）太平洋高壓增強，熱帶系統遠離，整體降雨減少，其他各地恢復為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，僅東半部地區及北部山區仍有局部短暫陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 29 25 ~ 31 25 ~ 31 25 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）