海軍女上士改賣不能吃「麵包」 入選桃園金牌好禮

36歲雷曉臻棄穩定軍職選擇創業逐夢。（記者許倬勛攝）

2018-09-09 05:51

［記者許倬勛／桃園報導］桃園金牌好禮已邁入第11年，市府今年以推廣「一區一特色」商品的徵選方式，從數百家業者中遴選出52家入圍，昨、今兩天在中壢區銀河廣場舉辦的初選展售會，吸引不少民眾參觀，對桃園在地的特色商品讚不絕口，其中，以羊毛氈製成的「麵包」商品成為現場焦點，主辦的市府經濟發展局表示，將依據網路票選及評審評選結果，於20日選出代表各區的13件「金牌好禮」。

羊毛氈「麵包」出自36歲雷曉臻的手作，原本是海軍上士的她，2年前為圓兒時夢想毅然放棄「鐵飯碗」，雷曉臻笑說，當兵越當心越「冰」，只有在做手工藝時能讓她找回溫度，因此決定創業當老闆，「當時長官覺得我腦子燒壞了」，孰料「傻瓜」創立的品牌「包手作羊毛氈」，2年後能進駐誠品書店，今年還有望代表家鄉觀音區當選金牌好禮。

為何挑選「麵包」作為主題，雷曉臻說，有別於其它的媒材，羊毛氈的延展性強，可以完美發揮想像力，而她從小在眷村長大，難忘童年古早味麵包的滋味，懷著開麵包坊、與人分享剛出爐美味的巧思與熱情，一針一針戳出超擬真的菠蘿、肉鬆、炸彈麵包，騙倒不少客人。

各區競爭十分激烈，例如，桃園區「翻轉甜點坊」的小玉西瓜蛋糕、龍潭區「龍情食品」QQ地瓜球、中壢區「實味香肉舖行」招牌肉乾禮盒、楊梅區「愛蜂坊蜂園」百花蜂蜜，而平鎮區農會主打「客家庄鹹菜禮盒」，裡頭有傳統鹹菜、豌豆苗麵線，已連續2年入選金牌好禮初賽，農會主任黃信淵自豪地說，鹹菜是選用農會產銷班自種的大芥菜，最大的特色是葉少肉多，很適合用來製作客家鹹菜，過去老一輩都是用腳踩，再以粗鹽搓洗、石頭重壓製成。

經發局表示，只要在初選展售會現場消費滿399元，就有機會抽中iPhone8、43吋液晶電視等大獎；另，從8月10日起至明天舉行網路票選及抽獎活動，20日將依據票選及評審評選結果，選出13區的金牌好禮代表及中獎人，詳情可洽金牌好禮活動網頁查詢。