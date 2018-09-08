教育部續審12年國教 首份技職課綱通過

教育部持續召開課審大會，續審12年國教課綱，今（8日）歷經整日審查，正式通過技術型高中的首份課綱，經表決通過動力機械群科，將在近期發布。（記者吳柏軒攝）

2018-09-08 23:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部持續力拚12年國教課綱審查，近期邁入技術型高中課綱，今（8日）經整天會議，完成商管等群科的首輪審查，並且完成動力機械群科的課綱表決，31票過半數同意下，正式通過首份技高課綱。

教育部今召開課審大會第82、83、84次會議，由教育部長葉俊榮主持，而葉上午開會開場並無贅詞，表示又是一週課綱審議行程的開端，要持續進度，勉眾人努力；課審大會已邁入技術型高中的15群科等課綱審查，部分課綱已走完首輪，但依程序與會議決議，須修正後二輪再審，才能表決並通過。

教育部表示，今會議已完成技高的商業與管理群的第1輪審議，並進行動力機械群的第2輪審議及表決，經表決獲31票過半數通過，正式決議修正通過，使12年國教首份技高課綱正式出爐，未來將儘速依行政程序發布。

至於普通型高中目前重要課綱仍有自然領域，但上週審議時發現仍需修正，已退回研修小組並要求2週內送回大會，目前課審大會尚未排入自然課綱的議程；教育部表示，將持續審議技高課綱，9日會議將從機械群科開始。