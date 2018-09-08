台生赴日體驗學術嚴謹 畢業求職要聽上百家說明會

2018-09-08 23:35

〔記者吳柏軒／札幌報導〕台北醫學大學6年前起與日本北海道大學交流，之後每年固定選送學生赴日實習，今年亦不例外，如保健系學生吳奕柔便體驗北大嚴謹學術，另北醫大校友阮郁甯更分享日本留學乃至求職經驗，現在正值求職季，需花費1整年時間、聽上百家企業說明會，歷經多段面試，才能順利找到工作。

台北醫學大學與日本北海道大學等校交流6年，雙方選送學生互相交換，進行海外短期見習，而今年獲選赴日的北醫保健系學生吳奕柔說，自己喜歡日本，有考慮赴日攻讀碩士，因此想提前來看一下日本的研究環境，發現學術態度很嚴謹，並受教授直接指導，更常常跟著做實驗，從上午10點多進去，到傍晚5、6點才能出來。

而北醫大畢業、目前正攻讀北海道大學保健科學院研究所的阮郁甯也說，自己也曾短期到北大交換，最後更順利考入北大研究所，今年即將畢業，她並分享日本求職辛酸路，從1年前就起跑，需自行接觸上百家企業的職缺說明會，還須填寫問卷，藉此篩選企業所需人才的人格特質，經辛苦登錄近60家資料，回答10多家問卷，才取得5家面試機會，歷經重重關卡，如今已正式取得某企業內定資格。

另北醫大資深校友、65歲的孫日輝（西川輝雄）是早年赴日從醫的台籍牙醫師，已在北海道生根發展35年，他透露台灣牙醫技術在早期就被日本認可，加上日本缺乏人力，因此順利取得執照，最盛時期一天還需看5、60個病人，但如今日本牙醫師也飽和，執照亦難考，好景已不再。