台灣臨床獲青睞 北醫大赴北海道大學結盟

2018-09-08 23:17

〔記者吳柏軒／札幌報導〕台灣臨床醫學深獲日本青睞，台北醫學大學2012年起就接觸日本北海道大學，雙方多年交流建立友誼，今年8月底，北醫大再度攜藥學、醫學、營養學等學者，加上旗下醫院醫師，重新規劃雙方學研合作，鎖定運動醫學、臨床藥學等專業領域，明年更將主辦台日聯合研討會，加深雙邊互惠。

台北醫學大學校長林建煌表示，最早期校方曾派員赴日本九州參加聯合研討會，現場認識北海道大學（北大）代表，促成最初的交流，如今台日雙邊共有6校定期舉辦聯合研討會，日本有北大、九州大學、東北大學、長崎大學等，台灣則有北醫大、陽明大學等，明年將由北醫大主辦，彼此交流教育、醫學等領域專業。

林建煌說，日本人剛開始很嚴肅、很難建立關係，一旦建立友誼，就可以走很久，而北醫大從2012年起出訪交流，如今彼此簽訂校級合約，藥學院、醫學院及護理學院等也都跟北大固定互送學生海外短期見習，明年藥學院也將派青年教授赴北大，未來更將在日本設立辦公室，專責處理交流事宜。

北大藥學院院長佐藤美洋受訪表示，北大基礎研究厲害，但北醫大臨床醫學強，因此選派師生赴台灣參與醫院見習，從中了解如藥劑師如何與患者溝通，培養其更多專業，回國後也會開研討會分享心得。

這波交流中，更包含雙方附設醫院的合作，如北大附設醫院就和衛福部雙和醫院（委託北醫大經營）更新合作協定，雙和院長吳麥斯說，雙邊可合作互補，且彼此發展領域不約而同鎖定骨科、胸腔、神經及AI等，顯示彼此有共同目標與計畫，更應攜手，未來雙方將持續交換醫師、交流研究及技術等。