又傳虐貓！男抓貓砸地活活打死 網怒譙：比垃圾還渣

男子抓起貓狂摔地7下，最後將貓活活打死。（圖擷取自爆料公社）

2018-09-09 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名女子今天上班時，原本想透過監視器遠端關心貓咪在家的狀況，沒想一到打開畫面，卻驚見貓咪死在地板上，往前回溯畫面才發現，竟是男朋友把貓活活打死。事後她的朋友公布這段殘忍的虐貓影片，引發網友痛批：「實在太可惡了！」

網友今晚在爆料公社po出影片，畫面中的男子不僅把貓抓起來往地上狂摔7下，還不斷用拖鞋追趕毒打貓咪，可憐的貓咪只能不斷哀嚎，最後慘遭活活打死。這名網友說，不管這對情侶之間出了什麼狀況，「貓咪都是無辜的！」盼能肉搜出這名住在高雄的男子，還貓咪一個公道。

而貓咪的主人也出面回應，她坦言，「我沒辦法想像我不在的時候，他打在我的貓身上的每一下」、「看到那樣的畫面，心如刀割」，一切會按照程序走。

許多網友看到影片後氣炸，紛紛留言「這種人渣現在殺貓，將來殺妳」、「拜託報警好嗎」、「請把這垃圾名字公布出來」、「真的好難過，貓咪當時有多害怕與驚恐」、「貓咪到底哪裡惹到你了？」至於有網友認為女主人的回應過於理智，貓咪的主人則回嗆：「今天不理智點，怎麼處理這些事情，不然我很想殺了他。」