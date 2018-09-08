雨炸台北狂淹水 水利處：已消退

大雷雨夜襲台北市，許多市區道路積水。（記者鹿俊為攝）

2018-09-08 21:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市晚間遭大雷雨侵襲，不少地區傳出積水，松山、信義區小巨蛋、基隆路、南京東路四段25號至51號、敦化北路155巷100弄、南京東路4段53巷10弄等都傳災情，最多淹到一個輪胎高，各處大約在6點多開始有積水情形發生，近7點因雨勢緩和消退。

信義區公所區長游竹萍說，信義區大約在6點半開始有災情傳出，水約在7點消退，因為臨時暴雨，水溝無法容納時才會淹出來，但只要雨一減緩，就能很快消退。

至於松山區，松山區公所主秘兼發言人賴燕綢說，大約近6點淹水，在6點40幾分開始消退。

記者於晚上7點多實際走訪松山、信義區傳出災情的地方，已無積水情形，松山區中華里長游吉興說，剛開始下大雨時，不少地方傳出淹水災情，最嚴重的淹到一個輪胎高，但隨雨勢減小，水已消退。

工務局水利工程處說，台北市有過半行政區時雨量超過78.8公釐，其中，信義、士林、內湖、大安、中正區，時雨量飆破100公釐，部分地區傳出積水，目前各處積水情形已消退。

水利處指出，抽水機在下午1點待命支援，下午5點30分成立監視小組，加派人員及抽水機動隊待命，一接到淹水訊息立刻趕往現場處理。水利處說，台北市下水道的保護標準是78.8公釐，超過標準就會淹水，每個國家、城市都一樣。