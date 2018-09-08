停水三天了！東港民眾包圍水公司營運所嗆聲

東港接連多天停水，居民嗆聲。（記者陳彥廷攝）

2018-09-08 20:43

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東東港鎮民俗月的普渡約可分為月中及月尾兩種時間型態，今天已是農曆七月廿九日，屬漁區等5個里的里民或宮廟已要開始普度，不過今天一早，許多居民起床，發現水已經停了3天，是氣炸打爆里長電話，積怨已久的里長們和鎮長徐志雄及議員林蔡鳳梅及立委莊瑞雄辦公室主任莊石川前往東港營運所要求立刻復水，沒想到鎮民也按耐不住主動到場聲援，並批評「一個月停水兩次是要我們怎麼普度！」。

水公司自來水供應在週三時因為台一線448k處的水管破裂，需完整停水維修，因此當天晚上緊急通知以北的10個鄉鎮要停水，但原本預定復水時間在週四中午，新園鄉則是在週五零時，但週四早上10點又通知東港各里里長要延到下六點才能復水，就已引來反彈，但更扯的是，直到週六東港漁區（3漁1海嘉蓮）5里，更是直到今天都沒完全復水，民眾一早起來發現仍是沒水，氣炸炮轟「說謊食言！」。

鎮長徐志雄到場表示，日前他看到有民眾拿著臉盆出門，他好奇的以為他們要去買山泉水，但沒想到他們竟回應是要到附近民宿花錢洗澡，景象令人無言又生氣，他當場向要求水公司官員，指現在全東港鎮的里長、代表，每天就因為水公司的供水趴趴走，影響層面之廣，從民生到商家再到宮廟普渡，但每次水公司的回應就是水尾（水管末端）壓低、爆管，但從上任講到現在不僅沒改善還越來越嚴重，今天要求水公司立刻給個答覆。

「東港又不是次等公民！」，縣議員林蔡鳳梅痛批，水公司總是用水尾的理由來回應，卻不思改善，東港人這個問題持續已久，但從頭到尾就是水公司調度水的問題，絕不是每次都用同樣問題搪塞，要求水公司立刻改善。

里長聯誼會長、興漁里里長孔清雄則批評，水公司每次用1通電話就要里長們廣播停水，水管破掉要修理這個道理大家都懂，但水公司週四當天突然又宣布要延期，馬上就引爆居民火爆情緒，但最第一線卻是里長們要承擔，他不諱言指出，就算水公司道歉也不用接受，因為「都是騙人的」。

水公司官員則是當場向里長、居民們致歉，也坦承目前屏東縣水源捉襟見肘，就算潮新淨水場加上牡丹水庫，也因為管線過長、管線直角彎管過多，因此容易出現前端有水、後端卻無水的問題，但也強調從牡丹送來東港的大水管已無問題，現階段就是要加強調度，下午並已派出水車加水，也承諾今晚東港就能調度水源。