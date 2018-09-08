彰縣身障輔具點集中南彰 挨轟「重南輕北」

2018-09-08 22:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕人口數近128萬的彰化縣，領有身心障礙手冊者約6萬多人，比例5％，彰化縣政府為讓身障朋友有被愛、被受關懷的感覺，去年首設3處輔具據點，協助身障朋友維修檢測輔具，今年據點飆升到10處，不過，7處集中南彰化地區，反倒讓北彰化地區民眾感覺不舒服，政策「重南輕北」、資源分配不平均。

10處輔具據點3處北彰化地區各是彰化市、和美鎮、秀水鄉，7處南彰化地區各在員林市、田中鎮、溪湖鎮、埤頭鄉、大城鄉、二林鎮、田尾鄉，其中，二林、彰化市、田尾是去年設立，其他於今年成立。

各個輔具據點都安排治療師定時駐點服務，提供輔具諮詢、評估、協助輔具補助申請、輔具維修與檢測，同時供應相關輔具資源，協助身障者申請輔具借用、回收等適合身障者利用的社會資源。

多位彰化市民說，去年設立3處2處南彰、1處北彰，今年新增7處，5處南彰、2處北彰，資源過度集中在南彰，北彰身障人口多於南彰，資源分配「大小眼」，多數都給了南彰鄉親，分配不符合人口比例，很不公平。

也有鹿港鎮民表示，鹿港鎮人口是全縣第4多，彰化市、員林市、和美鎮都有據點，唯獨跳過鹿港，政策美意大打折扣。

對於據點分配不均挨轟，社會處長黃淑娟表示，縣府長遠之計是「一鄉鎮一輔具據點」，目前已有10處，適當地點難覓，眼前考慮南彰化鄉鎮離縣府辦公大樓很遠，本身行動就不便了還要交通奔波，基於地域性距離和就近就能找到資源的便利性，才優先以南彰化鄉鎮為主，希望在最短時間解決問題。

黃淑娟指出，輔具據點服務對象很廣，沒有侷限在肢體不便者，據點同時協助民眾申請身障手冊，強調時效性和立即性服務，民眾若離據點太遠，可以申請縣府行動輔具車到府服務，行動車全縣跑透透，歡迎民眾善加利用。