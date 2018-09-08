紅樹林也會淹死？台南北門海茄苳枯死1/10

台南豪雨災情過後，北門區的紅樹林「海茄苳」出現枯死情形。（記者楊金城攝）

2018-09-08 21:06

〔記者楊金城／台南報導〕紅樹林也會淹死？台南豪雨災情過後，北門區濱海的紅樹林「海茄苳」也遭殃，估計枯死約10分之1，地方憂心紅樹林生態受影響。

北門產業文化觀光發展協會理事長洪有志說，北門濱海和鹽埕生長的海茄苳，適合生長在海水淡水交界處，以往曾發生葉片枯萎情形，這次海茄苳整株枯死情形普遍，究竟是因雨量太大造成鹹度淡化，海茄苳生長環境受影響而枯死？還是因氣根泡水被淹死？希望專家幫忙找答案。

紅樹林的品種最常見是水筆仔、海茄苳、欖李和五梨跤，台南北門又以水筆仔和海茄苳的紅樹林生態著名，沿北門井仔腳自行車道從井仔腳鹽田到水晶教堂，遊客騎單車就可近距離欣賞鹽埕和紅樹林生態。

沒想到，台南豪雨災情過後，北門海茄苳也傳出枯死災情，因紅樹林具有防洪、調節地下水位、淨化水質、穩定氣候變遷等功能，也是魚蝦蟳的家，紅樹林出現枯死情形，地方擔憂影響生態觀光和生態保育。

洪有志說，北門上月暴雨襲擊，鹽灘地變成滯洪池，海茄苳的氣根全被淹在大水裡，3天後才水退，同一地的海茄苳有的枯死，有的存活，令人不解。因海茄苳的種子會隨水流落地生根，估計要一段時間才恢復綠意盎然的紅樹林。