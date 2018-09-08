紅樹林也會淹死？台南北門海茄苳枯死1/10

台南豪雨災情過後，北門區的紅樹林「海茄苳」出現枯死情形。（記者楊金城攝）

2018-09-08 21:06

〔記者楊金城／台南報導〕紅樹林也會淹死？台南豪雨災情過後，北門區濱海的紅樹林「海茄苳」也遭殃，估計枯死約10分之1，地方憂心紅樹林生態受影響。

北門產業文化觀光發展協會理事長洪有志說，北門濱海和鹽埕生長的海茄苳，適合生長在海水淡水交界處，以往曾發生葉片枯萎情形，這次海茄苳整株枯死情形普遍，究竟是因雨量太大造成鹹度淡化，海茄苳生長環境受影響而枯死？還是因氣根泡水被淹死？希望專家幫忙找答案。

紅樹林的品種最常見是水筆仔、海茄苳、欖李和五梨跤，台南北門又以水筆仔和海茄苳的紅樹林生態著名，沿北門井仔腳自行車道從井仔腳鹽田到水晶教堂，遊客騎單車就可近距離欣賞鹽埕和紅樹林生態。

沒想到，台南豪雨災情過後，北門海茄苳也傳出枯死災情，因紅樹林具有防洪、調節地下水位、淨化水質、穩定氣候變遷等功能，也是魚蝦蟳的家，紅樹林出現枯死情形，地方擔憂影響生態觀光和生態保育。

洪有志說，北門上月暴雨襲擊，鹽灘地變成滯洪池，海茄苳的氣根全被淹在大水裡，3天後才水退，同一地的海茄苳有的枯死，有的存活，令人不解。因海茄苳的種子會隨水流落地生根，估計要一段時間才恢復綠意盎然的紅樹林。

  • 北門產業文化觀光發展協會理事長洪有志懷疑海茄苳的氣根泡水被淹死造成整株枯死。（記者楊金城攝）

    北門產業文化觀光發展協會理事長洪有志懷疑海茄苳的氣根泡水被淹死造成整株枯死。（記者楊金城攝）

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