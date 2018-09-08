滯日台灣旅客返台 下機「幾乎感動落淚」

自札幌返台的李太太說，地震當時真得很大，跟台灣的九二一地震一樣可怕，不過日本飯店危機處理與服務很好，續住是免費的，也會提供水和飯糰，所幸只多留一天就能回國，真得比預期的早。 （記者朱沛雄攝）

2018-09-08 20:31

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕日本近日分別因為颱風與地震影響，關西機場、札幌新千歲機場一度封閉，目前這兩座機場已經逐步恢復運作，中華與長榮航空今天除了加開班機之外，也放大機型飛航往返桃園-札幌航線，加強疏運滯留當地台籍旅客。

長榮航空BR-165班機滿載310名旅客傍晚從札幌新千歲機場飛抵桃園機場，旅客們下飛機後紛紛面露笑容，旅客李太太說，她與先生帶著襁褓中的兒子去北海道自助旅遊，地震當時真的很大，跟台灣的「九二一地震」一樣可怕，地震完後就斷電了，非常擔心小孩要吃奶沒有熱水，還好附近一棟大樓一樓超商有電，有熱水瓶可以提供熱水泡奶。李太太說，日本飯店危機處理與服務很好，續住是免費的，也會提供水和飯糰，所幸只多留一天就能回國，「真的比預期的早」。

關西機場國際線恢復運作後，第一架飛台灣的樂桃航空MM-27班機傍晚抵達桃園機場，旅客郭先生表示，很高興能順利返回台灣，下飛機的那一刻幾乎感動落淚。

郭先生說，他與朋友一起去日本玩了10天，因為颱風造成關西機場淹水，9月8日前關西機場全部國際線停飛，當時真的找不到班機回到台灣，一般的機票都很貴，在網路上搜尋到樂桃航空宣布部分恢復起降，所以就訂位試試看有沒有機會。一開始看到早上的班機被取消，大家都非常擔心，等到樂桃正式宣佈下午的航班正常起飛，就非常開心。

另一位也是搭乘樂桃航空自關西返回台灣的魏先生表示，一開始很擔心回不來，搶廉航都搶不到，想搭一般航空機票卻要三萬多塊，後來發現樂桃有加開，才趕緊訂位搭樂桃航空回來。