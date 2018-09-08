昔日軍火教父轉性 修身返鄉舉行超渡法會

2018-09-08 22:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾涉及屏東林邊軍火走私、恐嚇立委王定宇等案件的「軍火教父」黃如意，近年來潛心向佛，除了法號「了塵」外，更許願返回故鄉澎湖連續舉辦3年梁皇寶懺法會，超渡空難、海難及三軍將士亡魂，更計畫成立X家族慈善基金會。

出身馬公市中正路鬧區的黃如意，早年混跡高雄，曾因屏東林邊軍火走私案名噪一時，又曾恐嚇時任台南市議員的立委王定宇，被依治平對象提交管訓，隨後又傳出擔任賭場掮客，前總統府副秘書長陳哲男涉足韓國濟州島賭場，被外界懷疑為爆料「深喉嚨」，隨後黃遊走兩岸，傳出在中國經營黃金生意。

黃如意較為澎湖人所知的，是曾經參加澎湖元宵重頭戲乞龜，順利乞得鎖港重達千萬元的黃金龜王，但因廟方不承認黃提出的等值擔保品，導致當年黃金龜王從缺，隨後好一陣子未聽聞黃如意的消息，再度現身卻已潛心向佛，在馬公觀音亭自9月4至8日舉行梁皇寶懺法會。

現場準備300份祭品，並邀請得道高僧跨海講經，所有開銷都由黃如意負擔，今日法會結束，所有祭品都分送給獨居老人及低收入戶，黃並許下將連辦3年還願承諾，明年將在馬公南甲海靈殿舉行，同時也將籌設X家族慈善基金會，「X」是澎湖人身分證字號開頭英文字母，將以服務澎湖民眾急難救助為主，表達回饋家鄉之意。