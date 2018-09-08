疫病》豪雨惹禍？員林文教特區 淪登革熱感染熱區

彰化衞生局派員進入大同國中校園噴藥。（彰化衞生局提供）

2018-09-08 19:48

〔記者顏宏駿／員林報導〕彰化縣登革熱疫情拉警報，疫情熱區落在員林市大同國中操場後方，全縣共6個感染個案，其中4名是大同國中學生，另2名成人也住在大同國中後操場旁。縣府把「大同國中周邊」列為感染熱區，除了清除病蚊孳生源，今天利用學生休假，校園全面噴藥消毒，衛生局也呼籲在這個月內有進出大同國中或校園周邊400公尺範圍內的民眾提高警覺，若有疑似感染症狀，一定要儘速到指定醫院或衛生所進行快篩。

大同國中位於員林文教區，周邊有員林警分局和戶政、地政事務所，為何會淪為「疫情熱區」？當地民眾揣測，可能是上個月豪大雨積淹水，出現大量病媒蚊孳生源。

對此，衛生局不願揣測，局長葉彥伯說，當務之急是，社區民眾應立刻自行清除居家環境孳生源，依據「巡、倒、清、擦」4步驟，清除戶內戶外積水容器及積水處。另外，由於疫情出現往校園周邊社區蔓延，居住於校園周邊社區，以及最近一個月去過校園或周邊400公尺範圍內的民眾，應提高警覺，如果出現發燒、出疹或持續數天不適症狀，應盡速到醫院或衛生所進行快篩。

彰化縣衛生局在第一波3名學生感染登革熱後，7日針對大同國中全校師生做臨床症狀清查，2023名學生中有69名出現疑似症狀，其中有一名學生感染，教職員並無感染個案。此外，住在大同國中旁一名56歲婦人及其86歲婆婆先後出現發燒症狀，今天經快篩亦確定感染，目前都在住院中。