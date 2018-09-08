爭取大新竹喝好水！行動聯盟辦座談 參選人到場這麼說…

「我們要喝乾淨水行動聯盟」等環團今天下午舉辦「乾淨水、垃圾、食安跨域論壇與座談會」，也計劃將它化為一年一度的大事，讓新竹縣市關心環境的民眾可以一起來分享和努力。（記者黃美珠攝）

2018-09-08 21:18

〔記者黃美珠／竹縣報導〕持續爭取喝好水，我們要喝乾淨水行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會等多個環保團體，今天下午舉辦「乾淨水、垃圾、食安跨域論壇與座談會」，鎖定新竹縣各級選舉參選人到場交流意見，吸引不少參選人跨域到場支持，其中，無黨籍縣長參選人葉芳棟、國民黨縣長參選人楊文科先後出席。葉芳棟更在「政策承諾書」上簽名，是繼今天未實際到場的民國黨對手徐欣瑩之後，第二個連署的縣長參選人。

葉芳棟在這場座談會上告訴鄉親，創造好的飲用水，他要提出一個很大膽的想法就是「農地換建地」！

他說，新竹縣有很多公有地，讓農民拿土地跟縣府做等值交換，縣府重新規劃工、商、住宅等國土利用區位，縣府就可以利用換得的農地開發有機專區，讓大佃農承租發展特殊或是專業的農業，以此解決山上有工業區的問題。

葉芳棟主張把工業區設在頭前溪以北、中華路以西一直到出海口的地方，把有污染的工業集中在這個區域，由縣府代替廠商，在出海口前做大型的污水處理廠，人民負責監督。短期則先做小區域的污水處理廠，處理過的工業廢水埋專管到取水區的下游排放。

楊文科則意有所指地說，我們「現在」批評新竹縣10幾年來沒處理好垃圾問題，其實真的要檢討的是，「過去」我們為什麼這麼殆忽職責，然後造成今天的局面。

他說，他雖不願去指責前述狀況是誰造成，或是誰沒有負到責任，但真的要捫心自問，因為問題就出於「我們」自己。

楊文科說，如果他當選縣長，他首先希望「我們要喝乾淨水行動聯盟」等環團從體制外走入體制內提供意見，跟縣府一起努力。

其次，他願訂定頭前溪的整個污染源的總量管制，且做專管排放工業廢水的可行性評估，進而了解其效益如何。

最後他會考量到整個新竹縣的發展，將朝清查流域上的工廠類型、哪些可以遷移、縣府可以規劃哪些工業區提供遷移等方向來努力。

今天也缺席的民進黨縣長參選人鄭朝方說，這個論壇的邀約來得倉促，他努力趕場卻依舊無法出席。但他一直都有跟聯盟接觸，近期也將公布他把聯盟訴求納入，有關環境和水資源保護的政見，並就此議題持續跟中央和地方各方意見團體接觸、請益。

民國黨徐欣瑩陣營則說，徐欣瑩今天雖未到場，但昨天就已經先與聯盟代表接觸，且認為全台對飲用水、污水分離排放，以及工業廢水專管回收的問題，都尚未健全。如果當選縣長，她會邀請相關領域的專家以及公民團體一同解決問題，也邀請民眾檢視、監督，共同把關，建立公開透明的制度。

「我們要喝乾淨水行動聯盟」召集人陳翠琴說，到目前為止，大新竹10名縣市首長參選人，他們已經爭取到徐欣瑩、葉芳棟連署簽下了政策承諾書。

今天2個小時的論壇與座談，有多個環團跨域針對水、垃圾、灌溉用水混入工業廢水和生活污水影響食安、非農業用地禁用除草劑等議題做跨域報告。

其中，水議題的討論更是焦點中的焦點，包含頭前溪、霄裡溪、牛欄河、石門水庫等水域的受害現況由各在地環團做說明，新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛也以協會長期看守新竹縣溪流「健康」，做整體性的分析分享。他們計畫以後年年舉辦類似的交流，一起守護大新竹的環境健康。