雨炸北北基！五指山破200毫米 大雷雨警訊連發

台北市8日傍晚下起大雨，瞬間雨勢太大，下水道水冒出來。（記者方賓照攝）

2018-09-08 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕受對流雲系發展旺盛影響，北北基今天下午下起午後大雷雨，傍晚約5點半及6點半更接連針對北北基發布大雷雨警訊，大雷雨持續時間不斷延後，目前最新預報將持續到7點半，部分地區也已陸續傳出淹水災情，請民眾在外活動注意安全。

氣象局於6點半再度發布大雷雨警訊，警戒區域包含基隆的七堵區、安樂區，台北的松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區，以及新北的板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、八里區、萬里區，還有桃園的龜山區。

氣象局於傍晚6點30分也公布今天各地累積雨量，其中，新北五指山日累積雨量已突破200毫米，來到237.5毫米，台北市溪山、新北社后橋等處也分別達到203毫米及199.5毫米。

水利署網站也在晚間6點54分針對北北基發布一級淹水警戒，包括了基隆的七堵區、新北的三重、中和、五股、永和、汐止、板橋、新莊、蘆洲區以及台北市的士林、大安、中正、信義、萬華區。而對於新北市的泰山、萬里區以及台北市的內湖、松山區則發布了二級淹水警訊。