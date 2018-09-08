看畫展想起納莉風災 馬英九愧：我很大的痛處

2018-09-08 19:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕正在台北世貿一館舉行「台灣藝術博覽會」，安排兒童慈善繪畫大賞義賣活動，前總統馬英九受邀出席替得獎學生頒獎，馬英九致詞時表示，繪畫題目是100年後台北市是什麼樣子，他當市長時都不敢有這種想法，有小朋友想像一百年後台北可能像威尼斯一樣成為水鄉澤國，「這觸到我很大的痛處」，因為民國90年發生納莉水災，台灣20%是水鄉澤國。其實當時納莉水災發生，造成台北市大淹水、台北捷運泡水，時任市長的馬英九慘遭各界批評。

馬英九今日下午現身展覽會場，引起觀展民眾熱烈歡迎，紛紛拿起手機拍照，馬也展現親和力，與民握手。馬英九致詞時說，他來藝術展是高興也忐忑，畢竟是外行，頂多附庸風雅一番，不過看到畫展題目非常誘人，100年後台北市是什麼樣子，讓小朋友發揮，他笑說當年幹市長，都還不敢有這種想法。

馬英九表示，看到孩子想像中一百年後的台北，有人想像可能像威尼斯一樣成為水鄉澤國，馬突然情緒轉而感嘆，說「這就觸到我很大的痛處，納莉水災發生時，台灣20%是水鄉澤國」，這些小朋友可能還沒出生。

馬英九也提到，地球持續暖化，在本世紀末讓地球溫度上升2度，面臨海岸下沉、海水上升的問題，根據國外氣象機構估計，屆時全球會2億3千萬人流離失所，台灣約60萬人受影響，因此讓孩子提早認識地球暖化的問題也不是壞事。

最後，馬英九說，當年他們小時候，台灣經濟比較困窘的時代，上美術課都是虛應故事，在紙上畫個圈圈畫個鴨蛋就過關，畫畫時因為他姓馬就畫馬，有次看到素描本有裸女圖就畫了裸女，被他爸爸看到罵了一頓，說他不務正業，所以中華民國少了一個偉大的畫家，展現一貫的馬氏幽默，逗得台下民眾笑聲連連。