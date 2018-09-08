行動圖書館啟動 巡迴澎湖各村里服務讀者

行動圖書館車擁有1200冊書籍，並涵蓋多國語言。（記者劉禹慶攝）

2018-09-08 22:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕教育部補助120萬元添購的行動圖書館，今日正式在澎湖縣政府文化局藝起來讀冊嘉年華活動，由府會雙首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲及議員呂黃春金、陳慧玲、馬公市長葉竹林等人共同按下啟動鈕，未來將巡迴各村里服務讀者。

澎湖異國聯姻比例遠高於台灣，台灣是每4對有1對、澎湖則是每3對中1對，來自異國的新娘不僅減緩澎湖生育率急速下降危機，同時也帶來不同文化、飲食及宗教信仰等融合，所以行動圖書館藏書1200冊，涵蓋多國語文〈中文、英文、泰國、越南、緬甸、印尼、馬來西亞及柬埔寨〉，造福新住民。

另外今日舉行的大家「藝」起來讀冊嘉年華活動，也以新住民為主，除了小朋友表演、故事媽媽演出、澎湖藝文團體表演外，還請來新住民合唱團、東南亞美食市集現場表演及設攤，讓新住民藝術及生活文化，呈現在民眾面前，希望加深民眾對於新住民多元文化的認識與理解。

活動的重頭戲，是行動圖書館啟動儀式，這是澎湖首部可展開雙翼、載滿繪本及多國語文圖書和電子書的行動書車，未來將採定點及不定點巡迴方式，開往社區及學校為民眾服務；縣長陳光復及議長劉陳昭玲都認為知識就是力量，透過行動圖書專車巡迴各村里，散播書香及傳遞知識，拉近城鄉差距，並加速新住民融入澎湖生活。