石虎路殺頻傳 苗縣府委託專家尋改善方式

石虎慘遭路殺。（苗栗縣政府提供）

2018-09-08 18:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣是全國石虎主要棲息地點，但近年來屢次發生保育類動物石虎路殺案件，讓不少關注生態保育議題的民眾、專家都相當痛心，但是狀況卻一直持續。苗栗縣政府有鑑於此，委託專業團隊進行路殺風險評估，希望能找出更有效的改善方式。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科科長張葦指出，目前計畫主要針對常發生石虎路殺以及石虎出沒的140縣道為主，將先由調查團隊調查石虎出沒地點後，再研擬設置石虎通道或是聲光警示器、反光告示等。

不過，張葦指出，設置石虎通道是較安全方式，但可能涉及私有土地，為了避免與民眾產生糾紛，所以在無法設置通道地點採取其他方式如警示器等因應。

另外，針對易發生路殺或石虎出沒地點也將協請苗栗縣警察局研議道路速限或是設置減速帶等。張葦坦言，目前於140縣道、128縣道等石虎出沒路線，雖然已經設置「小心石虎」標誌，籲請駕駛減速通行，但不只曾遭破壞，且效果也不理想，畢竟標誌只能被動式提醒，因此改變作法希望主動出擊提醒石虎避開危險，可能更友善石虎等生物。

除了140縣道，縣府也會針對其他曾發生路殺或石虎可能出沒路段進行路殺風險評估，再視狀況如140縣道設置相關改善設施。調查團隊報告預計明年6月出爐。