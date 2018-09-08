日月潭長征塔塔加 自行車賽二度叩關失敗

日月潭長征至玉山塔塔加的自行車活動，因省道台21線山區路段易有崩坍，日管處將變更路線，以維選手安全。示意圖。（資料照，記者劉濱銓攝）

2018-09-08 18:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕苦情！日月潭風景區管理處去年首度規劃日月潭至玉山塔塔加的自行車挑戰賽，卻因省道台21線新中橫公路道路邊坡易有落石而取消，今年再度規劃同樣長征路線，卻因邊坡出現另一崩坍點，導致路線安全出現變數，日管處經會勘後，為慎重起見，決定今年更改路線，以維選手安全，也讓苦心規劃的日月潭至塔塔加挑戰賽，二度叩關失敗。

日月潭Come!Bikeday自行車活動，近日隨著部落觀光嘉年華在向山遊客中心登場，象徵潭區秋季旅遊起跑，其中將在11月17日登場的「日月潭至塔塔加」自行車長征，由於可從潭區向山一路騎往海拔2610公尺的塔塔加，全程達80公里，備受選手矚目。

惟自暑假以來，通往塔塔加的省道台21線，卻在133K的迴頭彎路段經常發生落石阻斷，日管處日前前往會勘後，認為道路安全存有風險，決定今年活動不上塔塔加，改成從台16線前往信義鄉潭南，再沿著環湖公路回到向山，以確保選手安全。

日管處表示，由於活動報名已經開跑，之後將會公告路線變更，已報名的民眾若不願配合更改路線，屆時也會辦理退費。