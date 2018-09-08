悠遊三義「藝遊未盡」 木藝慢活嘉年華開玩

2018-09-08 17:47

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉以木雕聞名，更獲得國際慢城認證，苗栗縣政府舉辦「三義木雕藝術節系列活動─木藝慢活嘉年華」，今天開幕，活動以「藝遊未盡」為主題，引領遊客欣賞藝術、悠遊慢城。

苗栗縣政府說，活動期間，每逢週六、日在木雕博物館周邊有木雕師現場創作、藝文表演、由特色商家舉辦的熱鬧市集、傳統茶藝展演。另外於水美商圈及博物館廣場前串聯藝術街角，遊客可以慢遊水美闖關小學堂、木藝體驗等。

縣府說，希望藉由系列活動，讓遊客享受三義鄉慢活的氛圍，從而細心品味與踏訪三義。縣府也推出一日遊套裝旅遊行程，今明兩天、15日舉辦「木雕之都原夢飄香」；16、22、23則有「鐵道風華山林追風」，相關訊息可上網https://www.2018sanyi-woodsculpture.com/查詢。

另外，台灣國際木雕競賽頒獎典禮也於昨天舉行，來自11個國家的118件作品，共有61件入選，最後有13名木雕藝術工作者得獎。其中「裕隆木雕創新獎」、「工藝木雕經典大獎」、「當代木雕大獎」各1名，每項獎金30萬元；「工藝木雕優選獎」、「當代木雕優選獎」各5名，獎金每位2萬元。獲獎作品自即日起至10月21日在三義木雕博物館展出。