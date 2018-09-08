箱涵未打通 永康中華路住戶堆沙包防災

擔心淹水隨時再來，居民在門口堆沙包防災。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-08 17:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康區成功里中華路154巷，因下游箱涵遭土石堵塞，造成積淹，午後有2場降雨，市政府緊急啟動臨時架設的3部抽水機，幸未傳出災情，但已讓居民心驚膽跳，有住戶趕忙在門口堆起沙包自救，直嘆：今晚恐整夜難眠了。

由於下雨，在9米深地下箱涵進行打通工程的人員，也緊急撤離，以策安全，將視情況，接續作業，解除中華路154巷的淹水危機，而代理市長李孟諺也將從土耳其趕回國，預計晚間9點半到場視察。

當地會遇雨就淹，主要是218巷因有民宅在日前豪雨時，下方老舊的箱涵破損，遭到掏空，危及安全，市政府緊急灌漿搶救，避免發生房舍連續倒塌的意外。

只是崩落的土石，還有搶救的灌漿，堵塞了箱涵，導致上游較為低窪的中華路154巷引發水患，成功里長金冠宏表示，有近40戶受災，最嚴重的淹到腰部，居民都忙著清理家園，也對接踵而來的雨勢，擔心不已。

下午的雨勢，市政府啟動3部機具，以每秒0.9立方米來抽排，透過管線引道中華路的側溝，暫時解除可能的淹水災情。

吳姓住戶強調，搬來當地住了逾20年，連莫拉克風災都沒淹過，竟然會敗給了這次的降雨，在市政府打通箱涵之前，只好在門口堆沙包自救。